İstanbul Narkotik Polisleri çifte operasyon düzenledi! 109 kilo 360 gram zehir ele geçirdiler | Video
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İstanbul Narkotik Masası Polisleri, uyuşturucu satıcılarına düzenlediği çifte operasyonda 109 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirdi. Üç şüphelinin yakalandığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy ve Esenyurt İlçeleri'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çifte operasyon düzenledi. Üç şüpheli operasyonla yakalandı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Baskın düzenlenen adreslerde 74 kilo 600 gram Eroin maddesi ve 34 kilo 760 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen toplamda 109 kilo 360 gram uyuşturucu madde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.