Video Yaşam İstanbul Ortaköy'deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada
İstanbul Ortaköy'deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada

İstanbul Ortaköy'deki silah sesleri! Küfür eden mendil satıcısı kavgası kamerada

16.11.2021 | 09:06

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İstanbul Belşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre, mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında çıkan tartışma, çocuğun gruptakilere küfretmesi üzerine arbedeye dönüştü. Mendil satan çocuğu darbeden gruba çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken; havaya ateş açan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de yiyecek içecek satılan dükkanların bulunduğu meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, çevrede tanınan engelli bir çocuk meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi. Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti. Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı. Mendil satan çocuğun darbedildiğini gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı. Çıkan kavgada gruptan bir kişi darbedilerek yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu. Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu. Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, kavga anları olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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