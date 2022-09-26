Video Yaşam İstanbul Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video
İstanbul Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video

İstanbul Pendik'te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü yolda kaldı | Video

26.09.2022 | 09:09

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Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Pendik, Şeyhli Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan KM25 numaralı hatta çalışan İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan yolcular aşağıya indi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar da otobüsün yanına geldi. Otobüste yaşanan arıza nedeniyle otobüs seferine devam edemedi.
İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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