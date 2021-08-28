Video Yaşam İstanbul Pendik’te İETT şoförü, otobüsteki yabancı uyruklu engelli futbolcuları darp etti

İstanbul Pendik’te İETT şoförü, otobüsteki yabancı uyruklu engelli futbolcuları darp etti

İstanbul Pendik’te İETT şoförü, otobüsteki yabancı uyruklu engelli futbolcuları darp etti
28.08.2021 | 12:10

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Pendikspor ampute futbol takımında oynayan yabancı uyruklu iki futbolcu, Pendik'te İETT otobüsüne bindi. Dur düğmesine basamayan engelli futbolcular durağa geldikleri sırada otobüs şoförünün dikkatini çekmek için cama vurdu. Otobüs şoförü futbolcuları dikkate almayınca futbolcular durağı kaçırdı. Bunun üzerine engelli futbolcular bir sonraki durakta tekrar otobüsün camına vurunca şoförle engelli futbolcular arasında kavga çıktı. Otobüs şoförü engelli futbolcuları otobüsten indirip darp etti.

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İstanbul Pendik'te 25 Ağustos Çarşamba günü yaşanan olayda, bir dükkandan protez satın aldıktan sonra 132P hat numaralı İETT otobüsüne binen Hamza Mohammed ile Fuseini İddi isimli Pendikspor ampute futbol takımı oyuncuları otobüste kendilerine ayrılan yerlere geçtiler. İki engelli futbolcu, iddiaya göre durağa geldikleri sırada otobüsün dur düğmesine basamadıkları için otobüsün camına tıklatarak şoförün dikkatini çekmeye çalıştı. Şoförün futbolcuları fark etmemesi üzerine futbolcular durağı kaçırdı. Bir sonraki durakta futbolcuların tekrar cama vurması üzerine şoför ile aralarında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, engelli iki futbolcuyu otobüsten dışarı atıp darp etmeye başladı. Şoför bu sırada darp ettiği futbolculara "Camı mı kıracaksınız?" deyip üstüne hakaret etti. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcular da futbolcuların darp edilmesini izleyerek futbolculara yardımcı olmadı. Engelli iki futbolcu ellerinden ve bacaklarından yaralanırken otobüs şoförü otobüse binip oradan uzaklaştı. Hastaneye gidip darp raporu alan futbolcular polise giderek şoför hakkında şikayette bulundu.


Olayda yaralanan Fuseini İddi, 'Dün biz Sultanbeyli'ye gittik. Protez bacak almak için. Dönerken 132P hattına bindik. Kartımızı bastık. İneceğimiz durağa geldik, biz burada ineceğimizi söyledik, şoför bizi dinlemedi. Şoför neden düğmeye basmadığımızı söyledi. Biz engelli olduğumuzu ve otobüstekilerden rica ettiğimizi söyledik. Söylediğimiz adamın basıp basmadığını söyledik. Biz şoför koltuğunun arkasında olduğumuz için ineceğimizi söylemek için cama tıklattık, adam bizi indirmedi. Sürmeye devam etti, ben cama tıklatmaya devam ettim. Neden indirmediğini sorduk, cevabında ise camı mı kıracaksın diye cevap verdi. Tekrar sorduğumuzda ise 'Zenci sus, siz nerden geldiniz buraya' diye küfür ederek cevap verdi. Zaten protez almaya gitmiştik ve aldığımız protezler ağır olduğu için engelimizle birlikte hareket etmek zordu. Biz bir sonra ki durakta inmemizin zor olacağını söyledik ve sadece yardım etmesini bekledik. Sonra bir sonra ki durakta bizi indirdi. Bizi indirirken hakaret ve küfür etmeye devam etti. Biz sadece yardım etmesi bekledik. İndirdikten sonra darp etmeye başladı. Biz bir şey yapmadık yani. Olaydan sonra hastaneye gidip rapor aldık' dedi.

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