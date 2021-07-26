Video Yaşam İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada!

İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada!

İstanbul Pendik'te iki kardeş arasındaki kavga kamerada!
26.07.2021 | 09:54

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İstanbul Pendik'te park halindeki otomobilde bulunan iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Anneleri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Pendik Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki bir otomobilde bulunan Emrecan ve Muhammet Aslantürk kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek araç dışına taştı. Kardeşler birbirlerini darp etmeye başladı. Orada bulunan anneleri ise kavga eden çocuklarını ayırmaya çalıştı. Ardından araçtaki diğer kişiler olaya müdahale etti. Daha sonra kardeşlerden biri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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