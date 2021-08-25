Video Yaşam İstanbul Pendik’te korkutan ev yangını... Anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı!

İstanbul Pendik’te korkutan ev yangını... Anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı!

İstanbul Pendik’te korkutan ev yangını... Anne, baba ve çocuklar kendilerini dışarı attı!
25.08.2021 | 13:16

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İstanbul Pendik’te 4 katlı binada bulunan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan anne, baba, babaanne ve 2 çocuk kendilerini dışarı attı. Evde bulunan vantilatör nedeniyle yangının çıktığı değerlendirilirken kimi mahalleli de yangına, çakmakla oyun oynayan çocuğun sebep olduğunu iddia etti.

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Olay Pendik Çamçeşme Mahallesi Müslüm Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, evin içerisinde çalışan vantilatörün elektrik kaçağı yapması nedeniyle çıkan alevler ev içerisinde yangına sebep oldu. Yangının çıktığı ev içerisinde bulunan anne, baba, 2 çocuk ve babaanne kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı evde bulunanlar dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle bina sakinleri ve mahalleli panik yaşadı.


"Kağıtla oyun oynayan çocuk yangın çıkardı" iddiası
Yangına tanık olan ve yangının, evde bulunan çocuğun çakmakla oynaması nedeniyle çıktığını iddia eden Turgay Kurt, "Ben yan binadaydım dumanları gördüm. Aşağıya indim. Burada çocuk vardı. Çocuğun söylediği 'ben çakmakla odada kağıtları tutuşturdum.' Anne mutfakta kahvaltı hazırlıyormuş. Babaanne de diğer odadaymış" dedi.

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