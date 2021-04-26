İstanbul Pendik'te özel hastanede yangın paniği

İstanbul Pendik'te özel bir hastanenin jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Pendik, Bahçelievler Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin dışındaki jeneratör odasında saat 00.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastane çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ufak çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan ve can kaybı yaşanmazken hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma devam ediyor.