İstanbul Pendik'teki uyuşturucu operasyonu kamerada
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İstanbul Pendik'te 27 adrese, 24 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırıken yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.