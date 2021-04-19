Video Yaşam İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada...

İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada...

İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada...
19.04.2021 | 09:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 05:00
Müge anlı canlı yayın izle: 19 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da 15 yaşındaki kız çocuğu olayında anneye büyük şok! 19.04.2021 | 10:17
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 01:23
Adana'da korsan taksici hayatının şokunu yaşadı! O anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:59
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 01:11
Sakarya'da makinistin treni durdurup kuryeden iftarlık yiyecekleri aldığı anlar kamerada... 19.04.2021 | 09:01
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 00:19
Hafta sonu kıraathanede toplandılar! 23 kişiye 73 bin liralık mesafesizlik cezası! 19.04.2021 | 09:40
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 04:37
İstanbul'da polis baskınında gülümseten olay! Yakalanınca tuvalet kağıdını maske yapan vatandaş kamerada... 19.04.2021 | 09:24
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 01:33
Afyonkarahisar'da iftar saatinde feci ölüm! 19.04.2021 | 08:38
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 01:05
Kısıtlamada dışarıya çıkan vatandaşların polisi görünce koşarak evlerine kaçma anı kamerada 19.04.2021 | 08:38
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 01:35
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü 19.04.2021 | 09:01
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 05:30
Antalya'da kısıtlama saatinde kavga ettiler, hem dayak hem ceza yediler: 4 yaralı! 19.04.2021 | 09:01
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 01:27
İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü! 19.04.2021 | 09:13
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 01:15
Bursa'da akaryakıt istasyonunda kahve içenlere büyük şok! 44 bin 100 TL 19.04.2021 | 08:38
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 02:48
Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı! 19.04.2021 | 08:38
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 03:01
İstanbul'da Kuzey Afrika'dan gelen tozlu yağmur araçları çamurla kapladı! 19.04.2021 | 08:37
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 01:42
Sivas'ta kadın cinayeti! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü 19.04.2021 | 08:39
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:32
Muğla Datça'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 19.04.2021 | 08:39
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 00:08
Muğla'da karakulak fotokapan tarafından görüntülendi 19.04.2021 | 08:39
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 02:27
SON DAKİKA: İzmir'de dehşet! Üvey babasını sokak ortasında böyle öldürdü... 19.04.2021 | 08:23
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 00:40
Kocaeli'de kısıtlamada yürekleri ısıtan görüntü! Trafik polisleri yavru köpekleri böyle besledi... 19.04.2021 | 07:19
TRT EBA TV canlı ders yayınları 19 Nisan 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV canlı ders yayınları (19 Nisan 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 19.04.2021 | 07:02
TRT EBA TV izle! 19 Nisan Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (19 Nisan Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 19.04.2021 | 06:53

İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı. 10 kişiye para cezasının kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.


Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA