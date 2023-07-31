Video Yaşam İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video
İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video

İstanbul polisi Esenyurt’a çıkarma yaptı! Dev asayiş denetimi | Video

31.07.2023 | 11:50

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 16 silah ele geçirilirken, aranması olan 86 kişi yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı. Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı. Öte yandan 4 bin 035 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 16 silah ile bir miktar fişek, 213,47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

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