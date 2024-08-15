İstanbul polisinden iş yeri kurşunlayan şüphelilere baskın: 8 gözaltı | Video
İstanbul Emniyeti, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye ilçelerinde iş yeri kurşunlayan şahıslara yönelik özel harekat destekli gerçekleştirdiği operasyonda 8 şüpheli şahsı saklandıkları adreste kıskıvrak yakaladı.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli şahısların evlerine yapılan baskında, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ederken evlerde ise 8 adet ruhsatsız tabancı, 1211 adet mermi fişeği, ve 1 adet balistik yelek ele geçirildi. Polisin konuya ilişkin çok yönlü tahkikatının devam ettiği öğrenildi.
YAŞANAN OLAYLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Görüntülerde şahısların bir iş yerini kurşunladıkları ve rast gele çevreye ateş eden bir şahısta görüldü.
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