Video Yaşam İstanbul Sahilleri deniz salyasıyla doldu | Video

İstanbul Sahilleri deniz salyasıyla doldu | Video

İstanbul Sahilleri deniz salyasıyla doldu | Video
02.05.2021 | 10:58

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Marmara Denizinde gözüken deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul sahillerini doldurmaya başladı. Anadolu yakasında yoğun bir şekilde gözüken salya, Zeytinburnu sahillerinde ve açıklarında da havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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Deniz üzerinde köpüğü andıran yapısı ile deniz salyası olarak bilinen müsilaj İstanbul Sahillerini kaplamaya başladı. Anadolu yakasında kartal, pendik ve Adalar çevresinde gözüken müsilaj Zeytinburnu sahilleri ve açıklarında havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Deniz üzerinde kilometrelerce alana dağılan deniz salyası Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturduğu biliniyor. Deniz salyası istilasından en çok çevredeki balıkçılar olumsuz etkileniyor.

"SON 15 YIL İÇİNDE EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKTI"
Sanayi dalgıçlığı yapan ve Marmara Denizinde dalış yapan Birkan Erdem, "Renk değişimi aslında ilk kez karşılaştığımız bir durum değildir. Her yıl bu olayı farklı yoğunluklarla gözlemliyoruz. Bu yıl biraz daha fazla olduğu için dikkatimizi daha fazla çekti. Marmara Denizinde sarı ve kahverengi renklerinde görülmesinin sebebi mikro organizmalar tarafından üretilen yapışkan bir madde olan musilaj. Bitkisel bir canlı olan Fitoplanktonların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının artması ve bakteri aktivitelerin artmasından dolayı oluşabiliyor. Hem mevsim hem insan faktörü diyebiliriz. Son 15 yıl içinde en yüksek seviyeye çıktığını söyleyebiliriz. Bunun nedenini sahil boyunca yapılaşma, doğal sahil şeridinin yok olması ve atıklar diyebiliriz" ifadesini kullandı

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