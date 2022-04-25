İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video

İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.