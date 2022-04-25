Video Yaşam İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video

İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video

25.04.2022 | 14:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

100 bin TL’lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar | Video 06:27
100 bin TL’lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar | Video 25.04.2022 | 15:22
SON DAKİKA: Bursa’da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 03:50
SON DAKİKA: Bursa'da korku dolu anlar: Uçak evlerin arasına düştü! İşte olay yerinden CANLI YAYIN görüntüleri | Video 25.04.2022 | 15:32
Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 00:52
Kolye olarak astığı lazer, suikast silahı çıktı | Video 25.04.2022 | 15:22
Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 01:13
Şanlıurfa’da çırçır fabrikasında yangın çıktı | Video 25.04.2022 | 15:13
Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 00:34
Masa ve sandalyeleri bile çaldı! Kısa sürede yakaladılar | Video 25.04.2022 | 15:10
Kâbus geri mi döndü? Marmara’da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 00:20
Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 25.04.2022 | 15:08
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 00:58
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 25.04.2022 | 15:07
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 04:28
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 25.04.2022 | 13:52
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 06:19
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 25.04.2022 | 14:25
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 03:32
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 25.04.2022 | 14:22
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 00:45
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:25
Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video 00:25
Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video 25.04.2022 | 14:05
Sarp Sınır Kapısı’nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi | Video 01:28
Sarp Sınır Kapısı'nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:03
Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü | Video 05:34
Ünlü rapçi "Beta" Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü | Video 25.04.2022 | 13:42
İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 02:44
İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 25.04.2022 | 13:30
Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 00:54
Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:11
Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video 02:02
Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video 25.04.2022 | 13:14
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 00:54
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
Tuzla’da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı 02:16
Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı 25.04.2022 | 13:09
Rize-Artvin Havalimanı’nda ışıklandırılan çay bardağı şeklindeki kule görsel şölen sunuyor | Video 02:01
Rize-Artvin Havalimanı'nda ışıklandırılan çay bardağı şeklindeki kule görsel şölen sunuyor | Video 25.04.2022 | 12:47

İstanbul Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA