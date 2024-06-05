İstanbul sahte polise 7 milyon liralık altın ve para kaptırdı, dolandırıcı kısa sürede yakalandı | Video
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde telefonla aradığını kadına kendini polis olarak tanıtan bir kişi, 7 milyon TL dolandırdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kıyafet değiştirdiği anlar kameraya yansıdı.
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