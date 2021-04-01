İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada!

İstanbul Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobil, tankere sürttükten sonra kontrolden çıktı. Otomobil, beton bariyere çarparken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 17.35 sıralarında Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Kartal istikametine giden otomobil sürücüsü önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi. Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce minibüsün sağından geçmek istedi. Otomobil emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.