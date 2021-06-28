İstanbul Sarıyer'de 9 katlı bina çöktü! Yaşanan panik anları kamerada
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İstanbul Sarıyer'de 2 yıl önce yapılan incelemelerde riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 9 katlı bina dün büyük bir gürültü ile çöktü. Boşaltılmış olması büyük bir faciayı önlerken, binanın yıkılmasının hemen sonrası cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşısındaki binanın balkonundan çekilen görüntülerde, yıkılmasının ardından yaşanan hareketlilik görülüyor.