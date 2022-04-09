Video Yaşam İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada!
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada!

İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada!

09.04.2022 | 14:25

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İstanbul Sarıyer’de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. Yangına araç sürücüsü ilk müdahaleyi kendisi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahalelerin ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

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