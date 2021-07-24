İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada!
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Son dakika haberleri... İstanbul Sarıyer'de yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.