Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı
İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı

18.12.2021 | 10:24

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İstanbul Sarıyer’de bir şahıs, park yeri yüzünden tartıştığı 24 yaşındaki gence kafeteryada kurşun yağdırdı. Kolundan ve bacaklarından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli de olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Müşterilerin dehşeti yaşadığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barış Taylan (24) ile Sinan Y. (41) park yeri yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından evine giren Sinan Y. silahını alarak aşağıya indi. Taylan'ın kafeteryada olduğunu gören Y., üzerine yürümeye başladı. İkili arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Y. silahını çekerek Taylan'ın kafeteryadaki müşterilerin gözü önünde kurşun yağdırdı. Olayın ardından kolundan ve bacaklarından 3 kurşunla yaralanan genç, sekerek kafeteryadan çıktıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Gencin hayati tehlikesi yok
Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Taylan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.


Saldırgan babasının evinde yakalandı
İncelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Şahsı evinde bulamayan polis ekipleri bunun üzerine babasının evini kontrol etti. Sinan Y. burada olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Sinan Y. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı Barış Taylan'ın ise "kasten yaralama" suçundan emniyette 2 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.


Müşteriler panikle masanın altına saklandı
Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ikili önce tartışıp sonra da kavga ediyor. Şahıslar ardından birbirlerinin üzerine yürüyor. Çıkan kavgada silahını çeken şahıs gence kurşun yağdırıyor. Müşteriler ise korkuyla masanın altına saklanıyor. Yaralı genç sekerek olay yerinden ayrılıyor. Saldırgan ise kaçarak uzaklaşıyor.

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