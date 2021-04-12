Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada

İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada

İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada
12.04.2021 | 11:04

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İstanbul Sarıyer'de yol verme tartışmasından mermer ile saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğlen saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Katılmış'ın kullandığı İETT otobüsü, sokakta park etmiş bir hafif ticari aracın yolu daraltması nedeniyle geçemedi. İETT şoförü Yılmaz Katılmış, başında bekleyen sürücüden aracını çekmesini istedi. Aracını çekmek yerine sinirlenen sürücü, İETT şoförü Katılmış'a bağırıp hakaret etmeye başladı. Katılmış'ın da karşılık vermesi üzerine olay büyüdü.


ÖNCE BIÇAKLA SALDIRDI, ARDINDAN MERMER PARÇASIYLA BAŞINA VURDU
Tartışmanın yaşandığı mahallede mermer atölyesi bulunan hafif ticari aracın sürücüsü, buradan bıçak alarak İETT şoförüne saldırdı. Şoförün camı kapatması üzerine saldırgan yerden aldığı mermer parçasını otobüse doğru attı. Otobüsün camının kırılması üzerine İETT şoförü Yılmaz Katılmış, polisi aradı. İETT şoförü, otobüsün ön kapısını açıp oturduğu basamaklarda polis beklemeye başladı. Saldırgan bu sefer de kendisine ait mermer atölyesinden aldığı büyük bir mermer parçasıyla şoförün başına vurdu.


BAŞINA GELEN MERMER PARÇASI İLE KANLAR İÇİNDE KALDI
İETT şoförü, başına gelen mermer parçası ile kanlar içinde kaldı. Otobüste bulunan yolcular şoförün yardımına koştu. Yolcular yaralı şoförü otobüste bir koltuğa oturtarak kanamasını durdurmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Burnunda ve başında kırıklar oluştuğu öğrenilen İETT şoförünün hastanedeki tedavisi sürüyor.


"BIÇAKLA DARP ETMEYE ÇALIŞTI, VURAMADI"
Yolu kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Yılmaz Katılmış, "Yollar çok dar zaten orada. Dar olduğundan dolayı, sol tarafta adam arabayı çekmiş, biz de geçemiyoruz, adam arabanın başında bekliyor. 'Arabayı sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Arabanın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi. 'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım, bak iki otobüs kaldık karşı karşıya' dedim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, getirdi. Beni bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı. Vuramayınca kendisi galiba mermerci, mermer attı oradan arabanın ön camını kırdı. Ben de arabanın içerisindeydim, bir mermer parçası da bana attı. Burnumu ve kafamı kırdı" dedi.


"BÖYLE İNSANLARIN CEZASIZ KALMAMASI LAZIM"
Katılmış, "Burnum kırık, kafamda da dikişler var, burnumda da dikişler var. Büyüklerimizden Allah razı olsun. İETT'deki büyüklerimiz bizim yanımızda duruyor. Biz elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama insanlar işte böyle. Yoksa bizim kimseyle işimiz yok. Biz görevimizi yapmanın peşindeyiz. Mermer atarak ön camı kırdı, bir de sağ tarafta kapı açıktı, ben polisi çağırdım orada bekliyordum. O dükkanın içinden yine parça alıp ben görmedim zaten o ikinci parçayı attığını. Atar atmaz kafama vurdu direkt.


Saldırgan yakalandı, şu anda karakolda. Ben de şikayetçi olacağım sonuna kadar. Böyle insanların cezasız kalmaması lazım diye düşünüyorum. Biz emekçiyiz, insanları taşıyoruz, elimizden geldiği kadar da insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama insanlar böyle yaptı mı işte bu durumlara düşüyoruz" şeklinde konuştu.


O ANLAR OTOBÜSÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otobüsün ön camına taş atarak kırdığı, kanlar içinde kalan şoförün otobüse girerek koltuğa oturduğu ve yolcuların şoföre yardım ettiği görüntülere yansıyor. Öte yandan, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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