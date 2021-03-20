Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video

İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video

İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video
20.03.2021 | 15:07

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İstanbul Sarıyer'de mazgal kapaklarını çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiburnu Mahallesindeki bir sokak üzerinden 2 ayrı mazgalın çalınması üzerine hareket geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların ATV motor kullanarak mazgal kapaklarını çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını belirledi. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri Pakistan uyruklu N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R. K. isimi zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar ile birlikte biri çalıntı iki adet ATV motor da ele geçirildi.


Polis ekipleri çalıntı mazgal kapaklarını satın alan hurdacılar İ.A. ve F.P.'yi de gözaltına aldı.


Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. ve F.P serbest bırakılırken. R.K. isimli şahıs hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı. N.M.K. ve N.U. isimli şahıslar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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