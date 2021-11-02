İstanbul Sarıyer'de panelvan takla attı, sürücüsü yaralandı

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçenler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Demirciköy Yolu Sazlıdere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karakuş'un kullandığı panelvan , yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı. Yoldan geçerken kazayı gören diğer sürücüler, sıkışan Ömer Karakuş'un yardımına koştu. Araçtan çıkarılan Karakuş yere serilen kartona yatırılıp, üzeri battaniye ile örtüldü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kazanın olduğu yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.