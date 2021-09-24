İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada

İstanbul Sarıyer'de kamyonet sürücüsü, park halindeki 6 otomobile çarparak zarar verdi. Sürücü, olay yerinden kaçtı. Kamyonetin otomobillere çarpması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ilerleyen kamyonet sürücüsü park halindeki otomobillere çarparak uzaklaştı. Gürültüyle dışarı çıkan mahalle sakinleri, otomobillerdeki hasarı görünce büyük şok yaşadı. Olay yerine polis çağrıldı. Tutanak tutularak araçlardaki hasar kayıt altına alındı. Kamyonetin park halindeki otomobillere çarparak ilerlemesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Otomobilinde hasar meydana gelen Onur Yılmaz "Gece saat 20.00 gibi kamyonetin sesi ile dışarı çıktık. Araçlara baktık 5-6 araçta hasar var. Otomobiller çarparak gitmiş. Ya kafası güzel ya da madde falan kullanıyor olabilir. Kamyoneti kullanan çocuk da olabilir. Kim olduğunu göremedik. Kaçtı gitti. Polis geldi. Kameraları inceledi" dedi. Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.