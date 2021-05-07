Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada

İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada

İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada
07.05.2021 | 09:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 01:41
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 07.05.2021 | 09:02
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 05:06
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 07.05.2021 | 09:02
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 04:08
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 07.05.2021 | 08:25
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 02:48
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 07.05.2021 | 08:30
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 03:29
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 06.05.2021 | 16:29
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 01:10
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 06.05.2021 | 17:25
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 01:32
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 06.05.2021 | 17:22
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 03:59
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 06.05.2021 | 10:00
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 04:00
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 07.05.2021 | 07:44
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
TRT EBA TV 7 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (7 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 07.05.2021 | 07:16
TRT EBA TV izle! 7 Mayıs Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Mayıs Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 07.05.2021 | 06:54
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 04:32
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 07.05.2021 | 01:18
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 01:07
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 07.05.2021 | 00:01
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video 01:07
Zeytinburnu’nda çöken binanın çevresi güvenlik amaçlı barikatlarla kapatıldı | Video 06.05.2021 | 21:05
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 01:48
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 06.05.2021 | 18:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 02:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 06.05.2021 | 18:03
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 03:52
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 06.05.2021 | 17:22

İstanbul Sarıyer'de köpeğini silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet S. gözaltına alındı. Mehmet S.'nin ölü köpeği bağlayıp sürüklediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 18.30 sıralarında Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Aracıyla yoldan geçen sürücü, bir kişinin iple bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atmaya çalıştığını gördü. Köpeğin sürüklenerek çöpe atıldığı anları cep telefonu kamerası ile kaydeden sürücü, ardından bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.


SİLAHLA VURULDUKTAN SONRA UZUN SÜRE SÜRÜKLENMİŞ
Görüntülerin paylaşılmasının ardından harekete geçen Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, görüntülerdeki kişinin Mehmet S. olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri Mehmet S.'yi gözaltına alarak Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na götürdü. Mehmet S. burada verdiği ilk ifadesinde, "Köpeğin kendisine ait olduğunu, onu bahçesinde beslediğini, bahçesine giren başka köpeklerin kendi köpeğini boğarak öldürmeleri üzerine oraya getirip bıraktığını" iddia etti. Sarıyer Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekim, köpeğin cesedi üzerinde yaptığı incelemede silahla vurulduğunu tespit etti. Mehmet S.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ, 'BU RESMEN CANİLİK'
Köpeğin cesedinin atıldığı alana toplananlar yaşanan olaya tepki gösterdi. Hayvansever İhap Subaşı, "Köpek ölmemiştir, yaralıdır, hemen alıp veterinere götürmek için geldim ama köpek şurada gördünüz yerde yatıyor. Şahsı daha önce hiç görmedim. Bu canilik, o hayvanın size hiçbir zararı yok. Arabayla sürükleyip öldürmek ne demek." dedi. Şebnem Aslan ise, "Benim gördüğüm kadarıyla yedi, sekiz tane kurşun yarası vardı. O kadar çok sürüklenmiş ki hayvan, kemikleri çıkmış meydana." şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA