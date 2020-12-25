Video Yaşam İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video

İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video

İstanbul Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü | Video
25.12.2020 | 10:25

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İstanbul Sarıyer'de bir kadının sokak köpeğini sevip kokladığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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