Video Yaşam İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video
İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video

İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video

25.04.2023 | 20:01

İstanbul semalarında yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

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