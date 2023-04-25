İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu | Video
İstanbul semalarında yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.
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