İstanbul semalarında sığırcık kuşlarının muhteşem dansı | Video
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İstanbul’da gün batımıyla birlikte sürüler halinde görüntülenen sığırcık kuşlarının muhteşem dansı mest etti.
İstanbul'da gün batımına yakın bir saatte gökyüzüne bakan vatandaşlar, sürüler halinde şekilden şekile giren sığırcık kuşlarının gökyüzündeki eşsiz görüntüsüyle karşılaştı. Birlikte uçarken adeta dans edercesine havada süzülen sığırcık kuşlarının görsel şöleni izleyenleri mest etti. Sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Binlerce kuşun birbirine değmeden havadaki ahenk ve dansı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirmeye çalıştı.