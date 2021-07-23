İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı
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İstanbul Şile'de dün sabah saatlerinde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sırasında denizde bulunan cenaze kıyıya çıkarıldı.