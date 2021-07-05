İstanbul Silivri TEM'de zincirleme kaza: 4 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
03:48
00:54
Antalya'da balıkçıların bıraktığı misinaya dolanan martı öldü 05.07.2021 | 15:36
01:34
04:15
01:40
00:11
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı | Video 05.07.2021 | 15:21
03:28
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, yollar adeta göle döndü | Video 05.07.2021 | 14:54
02:31
00:22
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 05.07.2021 | 14:32
03:25
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 05.07.2021 | 14:09
01:14
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 05.07.2021 | 14:09
16:57
04:16
00:52
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 05.07.2021 | 13:44
00:35
00:35
00:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 05.07.2021 | 13:24
04:08
00:17
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 13:16
İstanbul Silivri TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu Celaliye Mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada kamyon ve minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. Yoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.