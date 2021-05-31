İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın 31.05.2021 | 13:50
01:56
Esenyurt’ta sokak ortasında öldüresiye darp kamerada | Video 31.05.2021 | 13:05
00:44
02:08
Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu | Video 31.05.2021 | 12:40
03:17
Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 31.05.2021 | 12:08
02:19
Jandarma, yaralı karacayı süt içirerek hayatta tuttu | Video 31.05.2021 | 11:48
02:08
02:56
Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda, kobra yılanı zehri ve arı zehri ele geçirildi 31.05.2021 | 11:33
04:36
Üsküdar’da defineciler tarihi köşkü talan etti | Video 31.05.2021 | 11:24
00:38
Şehir merkezinde piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga kamerada | Video 31.05.2021 | 11:24
22:23
ATV CANLI YAYIN İZLE HD Müge Anlı ile Tatlı Sert atv canlı yayını 31.05.2021 | 11:08
02:01
02:03
Hırsızlık şüphelisi, Afrikalı kadının yüzüne böyle tekme attı | Video 31.05.2021 | 10:42
01:10
Maltepe’de kuryelerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 31.05.2021 | 10:42
22:23
12:18
02:15
01:07
05:12
Keşiş Gölü renk cümbüşüyle hayran bırakıyor | Video 31.05.2021 | 09:43
00:56
İstanbul Arnavutköy'de minibüsün kadına çarptığı anlar kamerada 31.05.2021 | 09:42
İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Kimsenin olmadığı tespit edilen daire yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Yangın saat 10.00'da Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.