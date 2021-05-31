Video Yaşam İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın

İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın

İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4. katında korkutan yangın
31.05.2021 | 13:50

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İstanbul Silivri'de 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü. Kimsenin olmadığı tespit edilen daire yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.  Yangın saat 10.00'da Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mescit Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yapılan incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu.

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