İstanbul Silivri'de bahçeye giren kediye tekmeli saldırı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
01:18
Samsun'da etkili sağanak; yollar göle döndü, araçlar sürüklendi 02.06.2021 | 17:05
03:45
İstanbul Silivri'de bahçeye giren kediye tekmeli saldırı kamerada 02.06.2021 | 16:52
00:46
01:00
TKP’den insani yardım vakfına çirkin saldırı | Video 02.06.2021 | 16:38
05:58
04:01
00:39
00:58
Yolcu otobüsü şoförüne paspaslı saldırı kamerada | Video 02.06.2021 | 15:49
00:36
02:33
01:15
Çarşı tuvaletinin kapılarını böyle çaldı | Video 02.06.2021 | 14:57
00:59
Diyarbakır’da vahşet: Eşinin üzerine kızgın yağ ve kaynar su döktü | Video 02.06.2021 | 14:26
01:52
İstanbul'da İETT otobüsünün görenleri şaşırtan sevimli yolcusu kamerada 02.06.2021 | 13:28
18:11
02:47
15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar | Video 02.06.2021 | 12:07
01:28
Polislere bıçakla saldıran şahıs dehşet saçtı. O anlar kamerada | Video 02.06.2021 | 12:07
00:16
Marmaris'te domuzlar şehre indi | Video 02.06.2021 | 12:07
01:08
Ordu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kamerada 02.06.2021 | 12:00
05:58
Cono kadınları "fuhuş oyunuyla" gelin arabası sürücüsünü bile soydu | Video 02.06.2021 | 10:52
İstanbul Silivri'de bir kişinin apartman bahçesine giren sokak kedisini, taş atarak ve tekmeleyerek kovaladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Silivri Mimar Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Mutlu Apartmanı'nda yaşayan bir kişi, bahçeye giren sokak kedisine taş attı. Bununla da yetinmeyip, tekmeledi.