Video Yaşam İstanbul Silivri'de fabrikadaki yılan paniği kamerada!

İstanbul Silivri'de fabrikadaki yılan paniği kamerada!

İstanbul Silivri'de fabrikadaki yılan paniği kamerada!
16.07.2021 | 17:22

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İstanbul Silivri'de fabrikanın elektrik trafosuna giren yılanı itfaiye ekipleri çıkararak, araziye bıraktı.

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Olay, saat 15.00 sıraları Çanta Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı. Fabrikanın elektrik trafosuna giren yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılan, ekipler tarafından yerleşim alanına uzak araziye bırakıldı.

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