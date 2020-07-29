Video Yaşam İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video

İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video

İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video
29.07.2020 | 10:31

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İstanbul Silivri'de, biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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