İstanbul Silivri'de kavga ettikleri ailenin otomobilini parçalayan 2 kişi kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
02:41
Kahramanmaraş'ta karısının sevgilsini pompalı tüfekle vuran koca... | Video 29.07.2020 | 09:23
00:47
00:31
00:10
Son Dakika: İBB'nin ağaç katliamı kamerada | Video 29.07.2020 | 09:23
01:23
01:12
00:40
00:28
Fındık üreticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı | Video 28.07.2020 | 15:32
00:22
Diyarbakır oğlunu kurtaran baba, kendisi boğularak öldü | Video 28.07.2020 | 15:23
01:17
00:26
Son Dakika: İstanbul Gayrettepe'de trafo patlaması Video 28.07.2020 | 14:46
03:46
İstanbul Esenyurt'ta skandal görüntülere baskın | Video 28.07.2020 | 14:46
06:07
04:20
01:37
Bursa'da 'yol verme' kavgasında sopalı saldırı kamerada | Video 28.07.2020 | 12:36
00:30
03:10
05:31
İstanbul Silivri'de, biri kadın iki kişi, kavgalı oldukları aileye ait otomobil ile iş yerinin camlarını tahtayla saldırarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.