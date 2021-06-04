İstanbul Silivri'de korku dolu anlar! Alev alev yanan otomobil hurdaya döndü
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İstanbul Silivri'de alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Silivri, TEM Otoyolu Selimpaşa istikametinde giden otomobilden motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yol kenarına çekti. Otomobil alevlere teslim oldu. Sürücünün bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.