İstanbul Silivri'de restoranın bacasında yangın
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Silivri'de bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 03.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Marina Caddesi üzerinde bulunan balık restoranında meydana geldi. Marina Caddesi üzerinde faaliyet gösteren balık restoranın baca kısmında yangın çıktı. Restoran çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Silivri itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında çatının bir kısmı ile baca kullanılamaz hale geldi.