Video Yaşam İstanbul Silivri'de şaşırtan hırsızlık! Sitenin demir kapısını böyle çaldılar... | Video

İstanbul Silivri'de şaşırtan hırsızlık! Sitenin demir kapısını böyle çaldılar... | Video

İstanbul Silivri'de şaşırtan hırsızlık! Sitenin demir kapısını böyle çaldılar... | Video
13.01.2021 | 10:03

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İstanbul Silivri'de sitenin demir kapısı kâğıt toplayıcılar tarafından çalındı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 3 Ocak tarihinde saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar yolunda bulunan sitede yaşandı. Kâğıt toplayıcısı 2 kişi, binanın bahçe girişindeki demir kapıyı yerinden sökerek aldı. Sabah kalktıklarında bahçe kapılarının yerinde olmadığını gören bina sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Site yöneticilerinin incelediği güvenlik kamera görüntülerinde kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları sökerek yerinden aldığı görüldü. Görüntülerle polis merkezine giden site yöneticileri durumu polise bildirdi. Polis, görüntüleri inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


BİR DAKİKA İÇİNDE ALMIŞLAR
Site yöneticisi Yavuz Ergen, "Güvenlik kamera görüntülerini izlediğimizde, kapılarımız sepetli çöp toplayanlar tarafından 1 dakika içerisinde alındığı ve götürüldüğünü gördük. Kameraları incelediğimizde 2 kişi sabah 06.00'da geldiler. Kapıları yerinden sökerek kolayca alıp götürdüler. Aynı gün içerisinde üst bloktaki sitenin kapısını alınıp götürülmüştü. Bizden önce yine diğer sitelerde 3-4 kapı sökülmüş." dedi.


Ergen, "Yine aynı gün içerisinde aynı kişilerinin binanın önünden geçtiğini gördüm. Kendilerine ulaştım, kapıların kendileri tarafından alındığını söylediler. Getireceklerini söylediler ama 1 hafta geçmesine rağmen kapılarımız gelmedi. Gerekli şikayetlerimizi sunduk, polise dilekçemizi verdik. Polisin incelemesi sürüyor." diye konuştu.


KAPILARIN ÇALINMA ANI KAMERADA
Kapıların çalınma anları sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kağıt toplayıcısı 2 kişinin kapıları yerinden söktükten sonra kucaklayarak götürdükleri görülüyor.

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