Video Yaşam İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada

İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada

İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada
09.09.2021 | 09:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 04:54
Aldığı telefonu iade etmek isteyen genci bıçaklayarak öldürdü: Gencin son anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:57
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 04:07
Yara almadan kurtulduğu kazayı polislere böyle anlattı: “Küt diye vurdu. Neye uğradığımı bilemedim” | Video 09.09.2021 | 09:25
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 04:08
Fransız 6 arkadaş, bisikletlerle çıktıkları dünya turunda 10 bin kilometre pedal çevirip Bayburt’a geldiler | Video 09.09.2021 | 09:25
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 01:23
Osmaniye’de sıhhi tesisat malzemeleri çalan şahıs tutuklandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:25
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 09.09.2021 | 09:26
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 00:33
İş yerlerinin korkulu rüyası olmuştu! Önce kameralara ardından da polislere yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Sivas’ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 02:25
Sivas'ta yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü 09.09.2021 | 09:14
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 00:16
Kartal’dan Tuzla’ya kadar kovaladılar! Bonzai satıcıları suçüstü yakalandı | Video 09.09.2021 | 09:27
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 00:54
Eski eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video 09.09.2021 | 09:27
İstanbul D-100 Karayolu’nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 01:39
İstanbul D-100 Karayolu'nda iki kişinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında 09.09.2021 | 09:13
İstanbul Şişli’de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 01:07
İstanbul Şişli'de bir kadının kocası tarafından kaçırılma anı kamerada 09.09.2021 | 09:17
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: DHKP-C’li var sanki karşında | Video 03:16
Karantinasının tamamlanmasına saatler kala eşiyle birlikte yola çıkan kişinin ilginç tepkisi: "DHKP-C'li var sanki karşında" | Video 09.09.2021 | 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 05:04
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı: O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 23:33
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: Yaklaşırsanız sizi de vururum | Video 02:54
Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı: "Yaklaşırsanız sizi de vururum" | Video 08.09.2021 | 23:07
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 04:29
Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: 1 ölü! O anlar kamerada | Video 08.09.2021 | 17:26
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada’ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti’ 00:49
Baht Oyunu 13. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Bora Ada'ya olan aşkını herkese böyle itiraf etti' 08.09.2021 | 17:11
Bakan Varank Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz 06:05
Bakan Varank "Gençlerimizin içindeki bilim ateşini tutuşturmaya çalışıyoruz" 08.09.2021 | 15:42
Hatay’da çıkan hortum korkuttu | Video 01:18
Hatay'da çıkan hortum korkuttu | Video 08.09.2021 | 16:10
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı | Video 00:56
Hamileyken Covid-19 bulaşan iki anne hayatını kaybetti, 3 bebek annesiz kaldı | Video 08.09.2021 | 16:10
İstanbul Ataşehir’de D-100’de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada 01:29
İstanbul Ataşehir'de D-100'de sürücünün motosikletiyle tehlikeli dansı kamerada 08.09.2021 | 13:45

İstanbul Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

22 yaşındaki bir çocuk annesi Şilan Topal, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 yıl önce evlendiği Mithat Topal'a boşanma davası açtı. Dava 9 aydır sürerken Şilan Topal çocuğuyla birlikte Şişli'de oturan baba evine taşındı. İddiaya göre Mithat Topal, 2 ay önce mahkeme kararıyla çocuğunu görmeye gittiğinde çocuğunu kaçırdı. Dün akşam saatlerinde ise Mithat Topal bir taksiye binerek Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oturan Şilan Topal'ın yanına gitti. Mithat Topal, kolundan tutarak Şilan Topal'ı zorla taksiye bindirip kaçırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Şilan Topal'ın babası Abdülhamit Narman, 9 aydır bizim yanımızdaydı. Kapının önünden taksiyle gelmiş almış, götürmüş. Bıçak ve silahla gelmiş, kızımı kaçırdı. Karakola gittik, sabah 4'e kadar bekledik, bir haber alamadık. Sabah ve öğlen tekrar gittik, yine haber alamdık. Bir çocuk var. İki ay önce çocuğu görebilmek için mahkemeye gitti. Çocuğu kaçırdı ve iki aydır götürmedi. 'Birkaç gün yanımda kalsın geri götüreceğim' dedi ama götürmedi. Sonra geldi ve kızımı kaçırdı. Daha önce uzaklaştırma kararı alınmış, kelepçe takılmış. Bu adamın 30 dosyası var. Nasıl yakalanmıyor bilemiyoruz. dedi.


Şilan Topal'ın yengesi ise Kaç senedir bu böyle çekiyor. Öldürsünler mi Artık yeter. Öldürüldükten sonra fayda etmiyor. Öldürüldükten sonra değil, şimdi önemli. Küçücük yaşta evlendi. Kaç senedir şikayet ediyor. Artık insan dayanamıyor. Ben yengesiyim. Biz Küçükçekmece'deydik. Dün akşamdan beri hiç uyumadık. Kadın istemiyor. 'Boşanmak istiyorum' diyor. Dayanamıyor kadın artık. diye konuştu.


Şilan Topal kaçırıldığı sırada yanında olan Hediye Özçelik Dün burada oturuyorduk. Birden bire araba geldi ve durdu. Kız içeriye kaçtı. Geldi, zorla arabaya koydu. Ben peşinden gittim ama beceremedim. Bağırdık, çağırdık ama faydası yok. Babası 'gel eve' demişti o da biraz oturmak istediğini söyledi. Sonra araba geldi, zorla götürdü. Zaten kamera kayıtlarında hepsi var şeklinde konuştu.


O ANLAR KAMERADA
Kadının kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir taksinin sokağa geldiği, taksiden inen kişinin kadını kolundan tutarak zorla taksiye bindirip kaçırdığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA