İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin kaçırdığı Şilan "Çocuğuma kavuşmak istiyorum"

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi ve beraberindeki kişiler tarafından taksiyle ailesinin evinin önünden kaçırılan Şilan Topal (22), Gaziosmanpaşa'daki bir adreste kurtarıldı. Gözaltına alınan Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi ile Şilan Topal emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şilan Topal, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.c

Olay, dün akşam saatlerinde Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



'ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Emniyete getirilen Şilan Topal, işlemlerinin ardından savcıya ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.



Mithat Topal ve diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Polis, Mithat Topal'a yardım eden ve henüz yakalanamayan üçüncü kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.