İstanbul Şişli'de gece 03.00'te açık olan restorana baskın anı kamerada
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İstanbul Şişli'de kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana baskın düzenlendi. Restoranda bulunan 30 kişiye 104 bin lira para cezası kesildi. İşyeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, baskın anı kameraya yansıdı.
İstanbul Şişli Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi üzerinde bulunan restorana polis gece 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Kapalı olması gereken saatte açık olan restoranda içkili servis yapıldığı ve içeride 30 olduğu görüldü. Denetimlerde mekânın kepenklerinin kapalı olduğu ancak restorana başka bir kapıdan giriş çıkış yapıldığı, içerde alkol servisi yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin mekâna yaptığı baskında içeride bulunan 30 kişi olduğu belirlendi. İçeride bulunan 30 kişiye 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 104 bin 70 lira para cezası kesildi. İşyeri Şişli İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.