İstanbul Şişli'de korku dolu anlar! Yangından kaçış anı kamerada

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İstanbul Şişli'de iki katlı metruk binada çıkan yangın nedeniyle yan tarafta bulunan otelde kalanlar sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Şişli Kuzukulağı Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sarınca metruk binada kalan yabancı uyruklu kişiler, kendilerini dışarı attı. Yoğun duman yan taraftaki otele de dolunca bazı müşteriler dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.