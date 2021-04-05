Video Yaşam İstanbul Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada

İstanbul Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada

İstanbul Şişli'de taksiyle hırsızlığa çıkan şüpheliler kamerada
05.04.2021 | 14:28

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İstanbul Şişli'de taksi ile geldikleri apartmandaki evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek senet çalan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüpheliler taksinin araç kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 10 Şubat'ta Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı adreslerden bir taksiye binen şüpheli 3 kişi daha önce belirledikleri bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si taksiden inerek apartmana girerken, diğer şüpheli takside bekleyerek gözcülük yaptı. Apartmandaki bir eve giren şüpheliler bir süre içeride kaldıktan sonra, bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 10 bin lira değerinde çek-senet çalarak aşağıya indi. Kendilerini bekleyen taksiye binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.


Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimlikleri tespit edilen, taksi sürücüsü R.K ve şüpheli Ş.A yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan taksinin araç kamerası kayıttayken araca binen ve taksiyle yolculuk eden şüphelilerin evlere giriş görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

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