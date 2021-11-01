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İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi

İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi

01.11.2021 | 09:45

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İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle Piyalepaşa bulvarında uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havanın yağışlı olması nedeniyle önündeki aracın durduğunu fark edemeyen sürücü önündeki araca çarptı. Arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 7 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücüler araçlarından çıkarak olay yerine trafik ekibi çağırdı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


BİZ FARK ETMEDİK ÇARPTIK
Kazaya karışan Onur Almaç Biz yolumuzda gidiyorduk. Önümüzde gri bir araba vardı. O önüne çekince biz fark etmedik zaten çarptık. Diğer arabalar da bize çarptı. Yol da kaygandı. Zincirleme trafik kazası yaptık dedi. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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