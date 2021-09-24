Video Yaşam İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını

İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını

İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını
24.09.2021 | 17:30

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul Sultanbeyli'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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