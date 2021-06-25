Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
25.06.2021 | 08:28

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İstanbul Sultangazi'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan bir kişi ile 2 kardeş arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kardeş, ellerindeki pompalı tüfeklerle alacaklı oldukları kişi ile yanında arkadaşına ateş açtı. Olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Bekir D., hayatını kaybetti, Osman T., yaralanarak tedavi altına alındı. 2 kardeş ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bekir D. (39) ile Murat Y. ve Muhammet Y. kardeşler arasında Adem Yavuz Caddesi'nde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Y. ve Muhammet Y. ellerindeki pompalı tüfeklerle Bekir D. ve arkadaşı Osman T.'ye ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası Bekir D. başından vurularak ağır yaralanırken, Osman T. ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve bekçi ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bekir D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Bekir D.'nin, olayın yaşandığı caddede manav dükkanı işlettiği bildirildi.


2 KARDEŞ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen Murat Y. ve Muhammet Y. isimli kardeşleri, ellerindeki pompalı tüfeklerle birlikte gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri ekipleri de caddede geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.


Öte yandan, olay sonrası yaşananlar; polis, bekçi ve çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koşması, sağlık görevlisinin ağır yaralanan Bekir D.'ye ilk müdahalesi çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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