Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada!

İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada!

İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada!
24.07.2021 | 12:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada! 05:37
İstanbul Sultangazi'de girdiği işyerinde her yeri bezle silen hırsız kamerada! 24.07.2021 | 12:15
İstanbul'da Yok artık dedirten olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada... 03:33
İstanbul'da "Yok artık dedirten" olay! 4 kişilik asansörde mahsur kalan 8 kişi kamerada... 24.07.2021 | 11:42
Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli 01:44
Balkona sığınan kanadı kırık güvercine şefkat eli 24.07.2021 | 10:30
İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi 04:40
İstanbul Sarıyer'de utandıran görüntüler! Piknikçiler ormanı çöplüğe çevirdi 24.07.2021 | 10:25
Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 00:19
Kastamonu'da feci kaza... Minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler 24.07.2021 | 10:51
Kocaeli Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı 01:36
Kocaeli Kandıra'da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı 24.07.2021 | 11:20
Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama 07:14
Ünlü şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı'nın sağlık durumu ile ilgili duygusal açıklama 24.07.2021 | 11:15
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 00:41
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 24.07.2021 | 11:04
SON DAKİKA! iPhone TEST ALERT Notification 'Evde Kal Türkiye' uyarısı nasıl kapatılır? İPhone'lar neden alarm çalıyor? 00:41
SON DAKİKA! iPhone TEST ALERT Notification 'Evde Kal Türkiye' uyarısı nasıl kapatılır? İPhone'lar neden alarm çalıyor? 24.07.2021 | 11:04
İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada 00:26
İzmir'de silahlı panik! Polisin tabancasını alan şahıs kamerada 24.07.2021 | 10:41
İstanbul Beyoğlu'nda yılan paniği! Büyük anne yılan... 02:56
İstanbul Beyoğlu'nda yılan paniği! Büyük anne yılan... 24.07.2021 | 10:37
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada 04:06
Nesli tükenme tehlikesi altındaki yavrularını sırtında taşıyan lemurlar kamerada 24.07.2021 | 10:13
İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada! 00:10
İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada! 24.07.2021 | 10:20
Bursa'da 16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada 02:21
Bursa'da 16 yaşındaki gencin ölümden döndüğü anlar kamerada 24.07.2021 | 09:51
Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 03:02
Ankara'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3’ü ağır, 6 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 01:54
Diyarbakır'da ölen koronavirüs hastasının yakınları hastanede dehşet saçtı! 24.07.2021 | 09:30
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 02:20
Uludağ'da odun toplamak için ormana giren yaşlı kadın kayboldu 24.07.2021 | 08:45
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 00:50
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 24.07.2021 | 09:24
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 01:43
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 01:25
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 24.07.2021 | 08:44

İstanbul Sultangazi'de kafeden yaklaşık 400 lira çalan kişi, dokunduğu her yeri silerek parmak izlerini yok etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kafe sahibi Halil İbrahim Keten, İyi temizlik yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 lira veririz. dedim

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafenin önüne gelen şapkalı ve cerrahi maskeli bir kişi, bir süre oyalandıktan sonra iş yerinin camını açarak içeri girdi. Kasanın bulunduğu kısma doğru yönelen şüpheli kasada ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık 400 TL'nin yanı sıra iki paket sigara çaldı.


DOKUNDUĞU HER YERİ SİLDİ
Masanın üzerinde bulduğu bezle parmak izi bırakmamak için dokunduğu her yeri silen kişi, daha sonra camdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.


İYİ TEMİZLİK YAPIYOR
İş yeri sahibi Halil İbrahim Keten, Sabah 05.30 civarlarıydı. Bir kişi buraya gelmiş, gelen giden var mı diye önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra camı açıp içeri giriyor. Mutfak kısmına kasayı açıyor. Bir miktar para alıyor. Sonra personelin bahşiş kutusundaki paralarını alıyor. Çıkmadan önce mutfakta bulunan bir bezle dokunduğu her yeri temizliyor. Gerçekten ben işçiliğini beğendim. İyi temizlik yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 TL veririz. Böyle heyecan yaratmasın. Yüzünde maske vardı. Maske artık hırsızların kendini kamufle etme şekli olmuş. Herkes maske ile geziyor. Bu da dikkat çekmiyor dedi.


O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin, camı açarak içeri girerek kasanın bulunduğu bölüme yöneldiği görülüyor. Kasayı açan kişinin kasa da bulunan bir miktar parayı ve iki paket sigarayı aldığı kameraya yansıyor. Masanın üzerinde bulunan bahşiş kutusunda da bulunan bir miktar parayı alan kişi, iş yerinde bulunan bir bez parçasıyla dokunduğu her yeri silerek, daha sonra iş yerinden çıkıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA