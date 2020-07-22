İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu caddeyi savaş alanına çevirdi | Video
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İstanbul Sultangazi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 aracı hurda yığınına çevirdi. O anlar kameraya da yansıdı.
Kaza Sultangazi'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağıya inen hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Kamyonun çarptığı 6 araç hurda yığını haline geldi. Kamyon önünde sürüklediği bir araçla birlikte bina duvarına çarparak durdu. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.