İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada! Çarptığı otomobili böyle sürükledi

İstanbul'da Sultangazi - Arnavutköy yolunda hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Otomobil 3 araca çarparak durabilirken, kaza anları kameraya yansısı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Sultangazi - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Hafriyat kamyonu sürücüsü önünde giden otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek 3 araca daha çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, kaza yerinde durmayarak yoluna devam etti. Kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.