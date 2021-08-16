Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

İstanbul Sultangazi'de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

İstanbul Sultangazi'de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada
16.08.2021 | 09:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Sultangazi’de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada 00:56
İstanbul Sultangazi'de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada 16.08.2021 | 09:51
Mersin kumsalı ender görülen bir olaya ev sahipliği yaptı | Video 03:32
Mersin kumsalı ender görülen bir olaya ev sahipliği yaptı | Video 16.08.2021 | 10:14
Fatih’te değnekçi operasyonu! Değnekçilik anı kameralara yansıdı | Video 00:25
Fatih’te değnekçi operasyonu! Değnekçilik anı kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 10:20
Yolun karşısına geçen kadın ve 2 çocuk, virajı dönen tır ile bariyer arasına sıkıştı | Video 03:14
Yolun karşısına geçen kadın ve 2 çocuk, virajı dönen tır ile bariyer arasına sıkıştı | Video 16.08.2021 | 10:14
Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem | Video 05:53
Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem | Video 16.08.2021 | 09:54
Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video 02:28
Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video 16.08.2021 | 09:54
Adana’da tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayan saldırgana otobüs çarptı! 10 tane adam öldürecektim 02:58
Adana'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayan saldırgana otobüs çarptı! "10 tane adam öldürecektim" 16.08.2021 | 08:40
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 04:46
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatanların yüzde 98’i aşısız | Video 16.08.2021 | 09:40
Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekti, tanımadığı gencin motosikletine bindi | Video 00:30
Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekti, tanımadığı gencin motosikletine bindi | Video 16.08.2021 | 09:26
İstanbul’da tek teker giderken kaza yapan motosiklet sürücüsüne çevrede şok tepki! 00:25
İstanbul'da tek teker giderken kaza yapan motosiklet sürücüsüne çevrede şok tepki! 16.08.2021 | 09:23
Antalya’da korku dolu anlar! 4 gezi teknesi alev alev böyle yandı 03:18
Antalya'da korku dolu anlar! 4 gezi teknesi alev alev böyle yandı 16.08.2021 | 08:41
Son dakika! Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu | Video 03:30
Son dakika! Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 70 oldu | Video 16.08.2021 | 09:20
Lübnan’daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi | Video 07:14
Lübnan'daki akaryakıt tankeri patlamasında ağır yaralanan 3 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video 16.08.2021 | 08:49
Alanya’daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü | Video 00:57
Alanya'daki tur teknesi yangınlarında 4 tekne küle döndü | Video 16.08.2021 | 08:49
Uşak’ta tren kazası: 2 ölü | Video 02:20
Uşak’ta tren kazası: 2 ölü | Video 16.08.2021 | 08:49
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen Rusya uyruklu 5 kişi memleketlerine gönderildi | Video 03:50
Kaza kırıma uğrayan uçakta ölen Rusya uyruklu 5 kişi memleketlerine gönderildi | Video 16.08.2021 | 08:49
Bursa’da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı 00:37
Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı 16.08.2021 | 08:40
Manisa’da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı 00:39
Manisa'da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı 16.08.2021 | 08:40
Pençe - Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı 00:41
Pençe - Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı 16.08.2021 | 08:37
Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı | Video 00:30
Batman’da kafeye giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı | Video 15.08.2021 | 16:55

İstanbul Sultangazi'de iki motosikletlinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Sultangazi 50. yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre siparişe giden ve siparişten dönen iki motorlu kurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motokuryeler sağa sola savruldu. Yaralanan kuryelerin yardımına çevredekiler koşarken bir kişinin ise kazayı eli cebinde izlediği bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yolda yürüyen bir kadının ise korkuyla kaçtığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA