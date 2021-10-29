İstanbul Sultangazi'de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinde son aylarda yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. Kimi paletleri, kimi ise meşrubatları çaldı. Bazıları da iş yerinin gece bekçisine yakalanınca emellerine ulaşamadı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve meşrubat satılan iş yeri, son zamanlarda hırsızların uğrak noktası haline geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde son aylarda çok sayıda hırsızlık olayı yaşandı. 2021 yılının haziran, ekim ve eylül aylarında gerçekleşen hırsızlık olayları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.