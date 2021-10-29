İstanbul Sultangazi'de iş yeri hırsızların uğrak noktası olan iş yeri kamerada

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OTOMATİK OYNAT
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Elazığ'da park halindeki minibüs alev alev yandı 29.10.2021 | 11:23
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Balon balığı tebliği değişiyor, kuyruk alımı geri geliyor 29.10.2021 | 11:02
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Nevşehir Kapadokya'da balonlar, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle havalandı 29.10.2021 | 10:06
17:07
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Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video 29.10.2021 | 11:03
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Hırsızlık şüphelisinin rahat tavırları pes dedirtti 29.10.2021 | 10:46
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Kuyumcuyu öldürüp soygun yaptı! | Video 29.10.2021 | 10:47
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Çaldıkları otomobille kaza yapınca parçalarını söküp aldılar 29.10.2021 | 10:17
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Suuçtu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği 29.10.2021 | 10:01
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Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu | Video 29.10.2021 | 09:55
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Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı 29.10.2021 | 09:38
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“MET” çetesi çökertildi! Satış yaptıkları adreslerde yakalandılar! 29.10.2021 | 09:29
01:28
Kavga çıkarttılar; ayırmaya çalışanları soydular! 29.10.2021 | 09:19
02:16
Bayburt’un yüksek kesimleri beyaza büründü 29.10.2021 | 09:06
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Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu 29.10.2021 | 09:05
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2 köprü arasından düşen araçta 1 ölü, 3 ağır yaralı 29.10.2021 | 08:46
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Sivas'ta otobüs kazası: 1 ölü, 25 yaralı 29.10.2021 | 08:47
İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinde son aylarda yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. Kimi paletleri, kimi ise meşrubatları çaldı. Bazıları da iş yerinin gece bekçisine yakalanınca emellerine ulaşamadı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve meşrubat satılan iş yeri, son zamanlarda hırsızların uğrak noktası haline geldi. Cadde üzerinde bulunan iş yerinde son aylarda çok sayıda hırsızlık olayı yaşandı. 2021 yılının haziran, ekim ve eylül aylarında gerçekleşen hırsızlık olayları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.