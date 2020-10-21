İstanbul Sultangazi'de marketten seçtiği pahalı ürünleri çalan hırsız kamerada

İstanbul Sultangazi'de girdiği marketlerde hırsızlık yaptığı ileri sürülen M.E., yakalandı. M.E.'nin girdiği marketlerden çaldığı pahalı ürünleri sattığı tespit edildi. M.E., bir marketten 10 adet şampuan çalarken de güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan markete gelen M.E., kozmetik ürünlerinin bulunduğu reyona yöneldi. Bir süre ürünleri inceleyen M.E., etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilip, 10 adet şampuanı yanında getirdiği poşete koyarak marketten ayrıldı. Market sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.E.'nin daha önce de bölgede bulunan çok sayıda marketten aynı yöntemle hırsızlık yaptığı, çaldığı pahalı ürünleri de sattığı tespit edildi.



HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Marketten hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yanında getirdiği poşete şampuan doldurduğu görülüyor.

